Через що погіршилася ситуація на Курщині: пояснення військового експерта

Росіяни здійснюють інформаційно-психологічну операцію з метою створення напруги за лінією Україна – США, зокрема напередодні зустрічі у Саудівській Аравії.

Ситуація на Курщині погіршилася не через відсутність розвідданих від США. Росіяни тотально тиснуть на позиції ЗСУ від лютого.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав військовий експерт та аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Росіяни прекрасно розуміють подальший сценарій. Присутність Сил оборони в Курській області – це той самий козир, про відсутність яких говорив Трамп. Якщо до початку перемовного процесу вдасться витіснити Сили оборони України з Курщини, то в української сторони будуть гірші перемовні позиції. Тому саме з цим повязана інтенсифікація бойових дій", – пояснив він.

Обмін розвідданими, наголошує Снєгирьов, тут ні до чого. Слід проаналізувати, скільки вже триває характер активних бойових дій на Курщині. Від початку лютого росіяни перейшли до тотального тиску на позиції ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши Авдіївський спосіб проникнення в наш тил. Утім наша розвідка спрацювала вдало.

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