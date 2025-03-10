Помер зірка "Гаррі Поттера" Саймон Фішер-Беккер

Зірка фільму "Гаррі Поттер" і серіалу "Доктор Хто" Саймон Фішер-Беккер помер.

Актор пішов з життя у 63 роки вдень 9 березня. Сумну звістку повідомив його чоловік Тоні на Facebook-сторінці. Подробиці смерті обранець зірки не став розголошувати та попросив про приватність.

"Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумна новина. Сьогодні вдень (9 березня — прим. ред.) Саймон помер. Наразі я не впевнений, чи буду щось публікувати про це знову. Дякую", — написав Тоні.

Саймон Фішер-Беккер

Водночас представник Саймона також підтвердив новину про його смерть іноземним ЗМІ.

"Сьогодні я втратив не лише клієнта в особі Саймона Фішера-Беккера, але й близького особистого друга, з яким був знайомий 15 років. Я ніколи не забуду телефонний дзвінок, який зробив йому, коли йому запропонували роль Доріума Малдовара в "Докторі Хто", — йдеться у заяві.

Фішер-Беккер знімався у декількох культових стрічках, які знає кожен. Зокрема, в екранізації про Гаррі Поттера він зіграв привида Товстого монаха, а у серіалі "Доктор Хто" приміряв роль торговця на чорному ринку Доріума Малдовара. Крім того, актор був письменником і оратором.

Саймон Фішер-Беккер

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Бах скоїла самогубство, вистреливши собі у голову. Поліція розпочала розслідування.

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