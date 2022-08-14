Умерла звезда "Беверли-Хиллз 90210" Дениз Дауз

Умерла известная американская актриса Дениз Дауз.

Печальную новость сообщила сестра знаменитости, Трейси, на ее странице в Instagram.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю всем, что моя сестра Дениз Дауз ушла на небеса, чтобы встретить нашу семью в вечной жизни", – сообщила Трейси.

Причиной смерти актрисы стала тяжелая болезнь, с которой она боролась. У Дениз был менингит – воспаление оболочек головного и спинного мозга. Незадолго до своей смерти актриса впала в кому.

Фото: denisedowse/Instagram

"Дениз Дауз была самой удивительной сестрой, непревзойденной, выдающейся актрисой, наставницей и режиссером. Дениз любила вас всех", — поделилась Трейси.

Отметим, Дениз Дауз стала популярной благодаря роли в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Кроме этого, артистка играла в таких лентах, как "Реквием по мечте", "Анатомия Грей", "Совершенно секретно", "Касл", "Снегопад", "Стамптаун". Мужа и детей в знаменитости не было.

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