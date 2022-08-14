MamaRika расплакалась на сцене вместе с маленькой девочкой во время концерта в Варшаве

Певица MamaRika продолжает давать благотворительные концерты в Европе. На днях артистка выступила в Варшаве.

Во время исполнения песни "Сину" к артистке на сцену поднялась маленькая девочка, MamaRika обняла ребенка и вместе с ней продолжила петь. В какой-то момент девочка начала плакать, в свою очередь, артистка тоже не сдержала слез:

"Вместе с малышом проплакали всю песню на благотворительном концерте в Варшаве. Без сомнения наши дети лучше нас и должны жить в мире, дома, в родной Украине", — подписала видео MamaRika.

Поклонники звезды, увидев трогательный ролик, признались, что и сами не смогли сдержать слез: "Аж сама заплакала, страшная реальность наших украинцев", "было очень трогательно! Мы все плакали. Спасибо за ваше замечательное выступление", "Очень грустно. Наши детки не заслуживают такого детства! Они знают, что война, они формируют свои мысли, выводы. Они, блин, вообще должны думать о других вещах. Более детских… грустно".

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