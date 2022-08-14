Тука допустил возможность объявления обязательной эвакуации в прифронтовых областях: список

Обязательную эвакуацию кроме Донецкой области могут объявить еще в четырех областях Украины. Речь идет о тех областях, которые ближе к линии фронта.

Обязательную эвакуацию могут объявить в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Вывезти граждан из временно захваченных регионов может потребоваться из-за неготовности прифронтовых регионов к отопительному сезону и для безопасности самих гражданских людей.

Такое мнение высказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Обозревателю".

"Если вспомнить давно забытые советские времена, то был такой сектор, который назывался гражданской обороной. И в нем была предусмотрена обязательная эвакуация гражданского населения не по принципу "хочу – не хочу, буду – не буду", а в обязательном порядке ", — заявил он и добавил, что в настоящее время в Украине законом такие действия не предусмотрены".

На вопрос, какие области могут быть вовлечены в процесс эвакуации, он ответил: "Наверное, прежде всего те области, которые ближе к линии фронта. Это частично Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области".

Тука выразил мнение, что в нынешних условиях говорить о мирных переговорах с Россией нет смысла. По его словам, единственный предмет для переговоров – это освобождение оккупированных территорий и выплата репараций.

Напомним, из-за обстрелов россиянами ЗАЭС Зеленский обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья.

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