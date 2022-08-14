Дзидзьо и Александр Пономарев заставили Злату Огневич материться

Пока одни украинские артисты дают благотворительные концерты в Европе, другие выступают перед нашими защитниками на передовой и поднимают их боевой дух.

На днях украинские исполнители Александр Пономарев и Дзидзьо показали, как проходят их репетиции перед выступлениями на фронте для бойцов ВСУ.

На странице в Instagram Пономарев показал фрагмент репетиции. В видео певец вместе с коллегой Дзидзьо исполняет отрывок из песни "Україна переможе!". Сначала в видео поют Пономарев и Дзидзьо, а в конце появляется Злата Огневич, которая, оказывается, тоже присутствовала на репетиции.

Отметим, что в припевах "Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй, Руській корабель, іди...", впрочем, вместо логического завершения фразы в оригинале звучит "Гей! Гей!".

Но на репетиции Злата Огневич исправила эту несправедливость и спела три буквы, на которые все украинцы посылают русский военный корабль.

Поклонники поблагодарили артистов, что те подняли им настроение: "концовка – супер!", "Злата хорошо завершила", "Здесь звезды сошлись! И песня хорошая, и исполнители замечательные, и направление указано верное", "просто на повторе", "финалочка – огонь!".

Читайте также: