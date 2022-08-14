Зеленский рассказал о списках российских убийц и палачей

Украинцы продолжают собирать полные данные о российских убийцах и палачах, чтобы они понесли полную ответственность за свои зверства против людей в Украине.
В Украине постоянно собирают информацию о российских оккупантах, совершающих зверства, пытки и убийства.
Об этом в вечернем обращении 14 августа рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытках, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство... Все эти изверги обязательно будут отвечать", — заверил Зеленский.
Президент подчеркнул, что "мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны".
Зеленский также хочет оставить россиян без виз в Евросоюз – чтобы вину и ответственность за свое государство-террориста почувствовали все граждане РФ.
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