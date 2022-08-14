Зеленський розповів про списки російських вбивць та катів

Українці продовжують збирати повні дані про російських вбивць та катів, щоби вони понесли повну відповідальність за свої звірства проти людей в Україні.

В Україні постійно збирають інформацію про російських окупантів, які вчиняють звірства, катування та вбивства.

Про це у вечірньому зверненні 14 серпня розповів президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство... Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть", - запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що "ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни".

Зеленський також хоче залишити росіян без віз до Євросоюзу - щоб провину та відповідальність за свою державу-терористку відчули всі громадяни РФ.

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