У Фінляндії значно скоротять видавання віз росіянам: як це відбуватиметься

Так, у Фінляндії планують уповільнити видачу віз громадянам країни-агресорки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто в коментарі телеканалу MTV3.

За його словами, у Фінляндії вже визначилися, як саме обмежать видачу віз росіянам.

"На практиці це (обмеження - ред.) буде означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п'ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанні, роботі або інших вагомих підстав", - розповів Хаавісто.

Він пояснив, що нововведення дозволять значно уповільнити видачу віз громадянам РФ і вони є реалізованими на національному рівні законодавства.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав протоколи про приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії. Це стало найзначнішим розширенням військового альянсу з 1990-х років у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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