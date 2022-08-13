Перезапуск української економіки можна робити вже зараз — Сергій Лабазюк

Українська економіка, виробництво – в тому числі і релокація бізнесу разом з друком гривні – дієві методи, які можна застосовувати вже зараз. Не чекаючи підтримки від міжнароднів партнерів і запуску "плану Маршала".

Таку думку в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив народний депутат України, член політичної партії "За Майбутнє" Сергій Лабазюк.

На його переконання, вже сьогодні можна перезапустити вітчизняну економіку в тих регіонах України, де відносно безпечно і не ведуться активні бойові дії.

"Не потрібно боятися друку гривні, якби цього не боялися українські банки чи інші фінансові установи. Але тут є важливий момент – надруковані кошти потрібно "не проїдати" на соціальні статті видатків, а направляти на вітчизняну економіку, орієнтовану, наприклад, на видобуток корисних копалин чи переробку. Ми отримаємо нові робочі місця, сплату податків і наповнення до бюджету. Тобто ці кошти будуть обертатися всередині країни – на внутрішньому ринку. Що не призведе до девальвації, а навпаки – перезапустить бізнес та сприятиме більш швидкому економічному оновленню", - заявив парламентар.