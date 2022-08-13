Українцям в Польщі виділили 4,5 млн злотих допомоги: хто зможе отримати

Українці, які через війну змушені були переїхати до Польщі, можуть отримати нову допомогу від Червоного Хреста, розповідаємо яку саме.

Польський Червоний Хрест розпочав нову програму допомоги переселенцям з України. Усього в рамках проєкту, який фінансується коштами фондів Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, заплановано надати допомогу 9 тис. родинам українців на загальну суму 4,5 млн злотих. Програма почалася 1 серпня та триватиме по 16 вересня 2022 року.

Яка допомога надаватиметься українцям

Українські родини, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, отримають ваучери на суму 500 злотих.. Ваучери на 500 злотих можна використати на купівлю харчових продуктів, засобів гігієни та інших необхідних товарів у понад 60 000 магазинів Польщі. Перелік магазинів - за посиланням.

Умови отримання допомоги

Отримати допомогу можуть:

Українці, що перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року.

Щоб отримати ваучер потрібно проживати на території одного з таких воєводств: Вармінсько-Мазурському, Великопольському, Любуському, Малопольському, Нижньошльонському, Підкарпатському, Підляському, Свєнтокшиському чи Шльонському.

Раніше не отримували фінансову допомогу від Польського Червоного Хреста у вищезазначених регіонах.

Хто може отримати допомогу

Щоб отримати допомогу потрібно належати до однієї з таких категорій громадян:

Повнолітня людина, яка є матір'ю/батьком/законним опікуном однієї або кількох дітей.

Повнолітня особа, яка проживає з особою віком понад 50 років

Люди віком понад 50 років, які живуть одні.

Особа, яка є опікуном людини з інвалідністю.

Де можна отримати допомогу, які документи потрібні

Отримати ваучери можна в районних відділах Червоного Хреста. Заявнику потрібно надати такі документи:

оригінал паспорта,

номер PESEL,

свідоцтво про народження дітей,

довідку про надання статусу інваліда (за потреби),

підтвердження місця тимчасового проживання – договір оренди житла, довідка з мерії, гміни про проживання в даному місці.

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