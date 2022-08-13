Росія блокує постачання ліків на окуповані території - Ляшко

Росія не погоджується на коридори для доставки ліків.

Майже шість місяців окупанти не дають можливості доставити медичні препарати до окупованих лікарень.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Associated Press.

Ляшко наголосив, що російська влада скоює злочин проти людяності, а саме блокує доступ до ліків у районах, які російські війська окупували п'ять з половиною місяців тому.

"Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні більшає випадків COVID-19, голова МОЗ закликав робити другий бустер.

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