Россия блокирует поставки лекарств на оккупированные территории - Ляшко

Россия не соглашается на коридоры для доставки лекарства.
Почти шесть месяцев оккупанты не дают возможности доставить медицинские препараты в оккупированные больницы.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Associated Press.
Ляшко подчеркнул, что российские власти совершают преступление против человечности, а именно блокируют доступ к лекарствам в районах, которые российские войска оккупировали пять с половиной месяцев назад.
"В течение всех шести месяцев россияне не дали согласия на открытие гуманитарных коридоров, чтобы мы могли обеспечивать лекарствами тех пациентов, которые в них нуждаются", — сказал министр.
Напомним, в Украине больше случаев COVID-19, глава Минздрава призвал делать второй бустер.
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