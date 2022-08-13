Россия блокирует поставки лекарств на оккупированные территории - Ляшко

Россия не соглашается на коридоры для доставки лекарства.

Почти шесть месяцев оккупанты не дают возможности доставить медицинские препараты в оккупированные больницы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Associated Press.

Ляшко подчеркнул, что российские власти совершают преступление против человечности, а именно блокируют доступ к лекарствам в районах, которые российские войска оккупировали пять с половиной месяцев назад.

"В течение всех шести месяцев россияне не дали согласия на открытие гуманитарных коридоров, чтобы мы могли обеспечивать лекарствами тех пациентов, которые в них нуждаются", — сказал министр.

Напомним, в Украине больше случаев COVID-19, глава Минздрава призвал делать второй бустер.

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