Дзідзьо та Олександр Пономарьов змусили Злату Огнєвіч матюкатися

Поки одні українські артисти дають благодійні концерти у Європі, інші ж виступають перед нашими захисниками на передовій і підіймають їхній бойовий дух.

Днями українські виконавці Олександр Пономарьов та Дзідзьо показали, як відбуваються їхні репетиції перед виступами на фронті для бійців ЗСУ.

На сторінці в Instagram Пономарьов показав фрагмент з репетиції. У відео співак разом з колегою Дзідзьо виконує уривок з пісні "Україна переможе!". Спочатку у відео співають Пономарьов та Дзідзьо, а в кінці з'являється Злата Огнєвіч, яка, виявляється, теж була присутня на репетиції.

Зазначимо, що у приспіві "Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй, Руській корабель, іди...", втім, замість логічного завершення фрази в оригіналі лунає "Гей! Гей!".

Та на репетиції Злата Огнєвіч виправила цю несправедливість і проспівала ті сами три літери, на які всі українці посилають "рускій воєнний корабль".

Шанувальники подякували артистам, що ті підняли їм настрій: "кінцівка – супер!", "Злата гарно завершила", "Тут зорі зійшлись! І пісня гарна, і виконавці чудові, і напрямок вказано вірний", "просто на повторі", "фіналочка – вогонь!".

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