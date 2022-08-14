Важные переговоры: Зеленский анонсировал "очень активные" недели августа

Украина готовится к очень активным неделям второй половины августа, а именно переговорам, встречам, Крымской платформе, новым обращениям к зарубежным сообществам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении вечером 14 августа.

"На этой неделе продолжу расширять наши связи с африканскими государствами, с регионом Латинской Америки. Завтра состоятся важные контакты на европейском уровне. На днях запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, которые прибыли в Киев. Хотя в глобальной политике сейчас определенная пау таки август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет», – отметил он.

Также президент сообщил о том, что идет работа над новыми санкциями против России и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террористки почувствовать свою часть ответственности за происходящее.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

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