Померла зірка "Беверлі-Гіллз 90210" Деніз Дауз

Відома американська акторка та зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Деніз Дауз боролася з тяжкою хворобою.

Померла відома американська акторка Деніз Дауз.

Сумну новину повідомила сестра знаменитості, Трейсі, на її сторінці в Instagram.

"З дуже тяжким серцем я повідомляю всім, що моя сестра Деніз Дауз пішла на небеса, щоб зустріти нашу сім’ю у вічному житті", - повідомила Трейсі.

Причиною смерті акторки стала тяжка хвороба, з якою вона боролася. У Деніз був менінгіт - запалення оболонок головного та спинного мозку. Незадовго до своєї смерті акторка впала в кому.

Фото: denisedowse/Instagram

"Деніз Дауз була найдивовижнішою сестрою, неперевершеною, видатною акторкою, наставницею та режисеркою. Деніз любила вас усіх", - поділилася Трейсі.

Зазначимо, Деніз Дауз стала популярною завдяки ролі у серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Окрім цього, артистка грала у таких стрічках, як "Реквієм по мрії", "Анатомія Грей", "Цілком таємно", "Касл", "Снігопад", "Стамптаун". Чоловіка та дітей у знаменитості не було.

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