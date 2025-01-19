Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые стал отцом

Британский актер Генри Кавилл, который сыграл главную роль в сериале "Ведьмак", впервые стал отцом.

Об этом пишет издание Daily Mail. В частности, артист не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако журналисты узнали, что 41-летний Кавилл вместе со своей избранницей, продюсером Натали Вискузо, воспитывают малыша. Это стало известно после того, как папарацци застали парочку во время прогулки с ребенком, который находился в коляске. Пока ни пол, ни имя малыша новоиспеченные родители не раскрывают. Также неизвестно, когда наследник актера и продюсера появился на свет. По всей вероятности, это произошло уже довольно давно, еще в прошлом году.

Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе с малышом находятся в Австралии. Там актер снимается в новом фильме "Вольтрон".

Генри Кавилл и Натали Вискузо / Фото: Associated Press

Отметим, Генри Кавилл и Натали Вискузо объявили о своих отношениях еще весной 2021 года. Уже в апреле 2024-го стало известно, что пара ждет рождения первенца. Влюбленные вместе появились на светском мероприятии, где Натали продемонстрировала свой округлый животик.

Напомним, недавно украинский певец Позитив впервые стал отцом. Жена исполнителя – танцовщица Юлия Сахневич – родила ему дочь, которую супруги назвали Марией.

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