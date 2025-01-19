Зірка "Відьмака" Генрі Кавілл вперше став батьком

Британський актор Генрі Кавілл, який зіграв головну роль у серіалі "Відьмак", вперше став батьком.

Про це пише видання Daily Mail. Зокрема, артист не з тих, хто ділиться подробицями особистого життя. Однак журналісти дізналися, що 41-річний Кавілл разом зі своєю обраницею, продюсеркою Наталі Віскузо, виховують маля. Це стало відомо після того, як папараці заскочили парочку під час прогулянки з дитиною, яка перебувала у візочку. Наразі ані стать, ані ім'я маля новоспечені батьки не розкривають. Також достеменно невідомо, коли спадкоємець актора та продюсерки з'явився на світ. Цілком ймовірно, що це сталося вже досить давно, ще минулого року.

Наразі Генрі Кавілл та Наталі Віскузо разом із малям перебувають в Австралії. Там актор знімається у новому фільмі "Вольтрон".

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / Фото: Associated Press

Зазначимо, Генрі Кавілл та Наталі Віскузо оголосили про свої стосунки ще навесні 2021 року. Вже у квітні 2024-го стало відомо, що пара чекає на народження первістка. Закохані разом з'явилися на світському заході, де Наталі продемонструвала свій округлий животик.

Нагадаємо, нещодавно український співак Позитив вперше став батьком. Дружина виконавця – танцівниця Юлія Сахневич – народила йому доньку, яку подружжя назвало Марією.

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