Курс доллара и евро 31 августа

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро — 31,7 грн.
Во вторник, 31 августа, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 31 августа:
- Доллар США — 26,86 грн (минус 6 коп.).
- Евро — 31,69 грн (плюс 3 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 30 августа:
- Доллар США — 26,85/27,00 грн.
- Евро — 31,50/31,85 грн.
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