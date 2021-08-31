Ураган "Ида" в США: без электричества остались два миллиона жителей Луизианы

Ураган "Ида" в США: без электричества остались два миллиона жителей Луизианы

Начались проблемы с питьевой водой.

Ураган "Ида" оставил без электричества почти два миллиона жителей американского штата Луизиана.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 31 августа.

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Из-за обесточивания не работают насосы, а потому уже начались проблемы с питьевой водой. Сейчас подтверждена гибель одного человека. Однако в Офисе губернатора штата предполагают, что число жертв может возрасти. Ведь ураган разрушил сотни домов и в некоторых районах спасатели только начали разбирать завалы.

Президент США Джо Байден пообещал Луизиане федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. Предварительно ущерб оценили в 40 миллиардов долларов.

Как сообщалось, в американьский Калифорнии не прекращаются масштабные лесные пожары : огонь приблизился к популярного туристического озера Тахо. Пожар в регионе назвали Caldor. Она бушует на территории горного массива Сьерра-Невада от 14 августа. Уже сгорели сотни домов. Власть готовит местных жителей к эвакуации. Впрочем, по словам спасателей, площадь возгорания немного удалось уменьшить

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