Народные приметы, обряды и обычаи 31 августа

Если в августе появится желтые листья на деревьях — на раннюю осень.

31 августа верующие и церковь почтили память мучеников Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емилиана, епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермипа, святителей Иоанна и Георгия, патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского, преподобного Иоанна Рыльского.

31 августа: церковный праздник

По житию Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию. По ремеслу братья были каменотесами (их учителями в этом искусстве были христиане Прокл и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни). Правитель послал братьев в соседнюю область для работы над строящимся языческим храмом. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгого поста и неустанно молились. Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к строительству и обломок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр пообещали отцу юноши, его сын получит исцеление. Они взяли юношу к себе и поставили на веру в Христа. После этого он выздоровел. Увидев такое чудо отец парня также уверовал во Христа. Когда здание храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь.

31 августа: народные традиции

В Руси издавна считалось, что скот находится под покровительством именно этих святых. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, с открытием мощей святых мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Там возникло предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены Архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. В древних иконописных подлинниках Руси дается наставление, что святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют.

31 августа: что нельзя делать

Работать в поле с лошадьми.

Ругаться и завидовать.

Занимать деньги.

31 августа: что стоит сделать

В народе говорили, что наступило лошадиный праздник, в которое принято угощать лошадей каким-нибудь лакомством. Ранее пекли специальное печенье в виде конского копыта

31 августа: Украинские народные приметы

Если в августе появится желтые листья на деревьях — на раннюю осень.

На берегу первыми зажелтели верхние листочки — зима будет ранней, нижние — поздней, а когда багровеют равномерно — средней.

Если на деревьях появится в августе много желтых листьев — будет ранняя осень.

Если летом на вишне есть цвет — на теплую и сухую осень.

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