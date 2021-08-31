Как потреблять меньше соли и сахара: советы МЗ

Как потреблять меньше соли и сахара: советы МЗ

При этом всю соль следует йодировать, несмотря на дефицит йода у большинства украинцев

Нет абсолютно "плохой" пищи, но очень важно, чтобы рацион был сбалансирован, ведь избыток питания так же опасен, как и дефицит. Вследствие избыточного потребления соли (натрия) в мире умирает 4,1 млн человек ежегодно, то есть почти 10% всех, чья жизнь забирают неинфекционные заболевания. Учитывая эту статистику можно предположить, что в Украине на протяжении 2020 от последствий чрезмерного потребления соли умерло около 42 тысяч человек.

Об этом пишет Минздрава в Telegram-канале.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения приняла решение о сокращении суточного потребления соли взрослыми до 5 г. По мнению специалистов, это поможет избежать развития сердечно-сосудистых болезней: гипертонии, инсульта и инфаркта, а также предупредить почти 2,5 млн смертей в мире ежегодно.

В отношении детей в возрасте от 2 до 15 лет ВОЗ рекомендует уменьшить рекомендуемую максимальную норму потребления соли на основе их энергетических потребностей по сравнению с потребностями взрослых. В возрасте до 2 лет дети не нуждаются добавленной соли.

Всю соль следует йодировать, несмотря на дефицит йода в большинстве украинский.

Как снизить потребление соли

Ограничьте употребление соленых закусок.

Уберите солонку со стола. Одно встряхивания солонки добавляет примерно 0,5 г соли в ваше блюдо.

Уменьшите количество добавленной соли во время ежедневного приготовления пищи.

Выбирая продукты питания, учитывайте состав: выбирайте те, которые содержат меньшее количество натрия.

По сахару, то он также участвует в жизнедеятельности организма — его правильное количество дает нам запас энергии. Глюкоза (сахар) содержится в крови, но избыток этого вещества приводит к развитию сахарного диабета, плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Избыток добавленного сахара в рационе приводит к избыточному весу, ухудшение состояния кожи, развитию кариеса, заболеваний сердца и др.

Рекомендуем соблюдать потребления такого количества добавленного сахара в сутки: для взрослых — 50 г (примерно 10 чайных ложек), для детей до 18 лет — не более 25 г.

Природный сахар, содержащийся в молоке, фруктах и овощах, не засчитывается в добавленного сахара. Количество природных сахаров можно не снижать, но следует помнить, что они включены в цифры "общего сахара" на этикетках пищевых продуктов.

Несколько простых советов, которые помогут снизить потребление сахара

Внимательно изучайте состав продуктов и избегайте содержащих добавленный сахар (соки, конфеты, газированные напитки, печенье, йогурты с фруктовыми вкусами и т.д.). Для сравнения: стакан лимонада (200 мл) содержит примерно 20 г сахара, 200 г фруктового йогурта — 25-30 г сахара, полоска молочного шоколада — почти 9 г, а чайная ложка кетчупа — 4 г.

Отдавайте предпочтение продуктам, которые содержат природный сахар (фрукты, цельнозерновые продукты, овощи, молоко).

Уменьшайте количество сахара постепенно.

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