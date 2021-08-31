Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: время начала грандиозных проектов, когда разрушаются прежние устои, а на их месте возникают новые. Если верить астрологам, именно в этот день был заложен первый камень на строительстве пирамид в Древнем Египте, так что можете оценить масштабы свершений. Настроения в обществе царят преимущественно доброжелательные и спокойные. Любые дела, в том числе и финансовые, будут идти легко и беспрепятственно.
Символ дня: вулкан, утес.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: желтый, золотой, шафрановый.
Камни дня: воздушный обсидиан, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может иметь серьезные осложнения, поэтому лечить ее надо сразу – без промедления. За необходимыми предписаниями необходимо обратиться к врачу и предпочесть аптечные медикаменты гомеопатии.
Слова дня: разрушение старого ради нового.
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: возможно новое – перспективное – знакомство.
Мистика дня: можно гадать на личную жизнь вообще и любимого человека – в частности.
Табу дня: не стоит отправляться в путешествие, передвигать мебель и наводить порядок в шкафах.
Какие люди рождаются в этот день: люди, появившиеся на свете в этот день, как правило, непоседы, которые не умеют распоряжаться своим временем и энергией: они хватаются сразу за несколько дел и ни одно из них не доводят до конца. Если они смогут грамотно организовать свою жизнь и работу, то добьются серьезных успехов.
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