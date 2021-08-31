Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время начала грандиозных проектов, когда разрушаются прежние устои, а на их месте возникают новые. Если верить астрологам, именно в этот день был заложен первый камень на строительстве пирамид в Древнем Египте, так что можете оценить масштабы свершений. Настроения в обществе царят преимущественно доброжелательные и спокойные. Любые дела, в том числе и финансовые, будут идти легко и беспрепятственно.

Символ дня: вулкан, утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: желтый, золотой, шафрановый.

Камни дня: воздушный обсидиан, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может иметь серьезные осложнения, поэтому лечить ее надо сразу – без промедления. За необходимыми предписаниями необходимо обратиться к врачу и предпочесть аптечные медикаменты гомеопатии.

Слова дня: разрушение старого ради нового.

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: возможно новое – перспективное – знакомство.

Мистика дня: можно гадать на личную жизнь вообще и любимого человека – в частности.

Табу дня: не стоит отправляться в путешествие, передвигать мебель и наводить порядок в шкафах.

Какие люди рождаются в этот день: люди, появившиеся на свете в этот день, как правило, непоседы, которые не умеют распоряжаться своим временем и энергией: они хватаются сразу за несколько дел и ни одно из них не доводят до конца. Если они смогут грамотно организовать свою жизнь и работу, то добьются серьезных успехов.

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