31 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Этот день считался последним для полевых работ. Завершение сева озимых было принято праздновать застольем.

Какой сегодня день

Во вторник, 31 августа, в мире отмечают День блога. В Польше этот день празднуют День Солидарности и Свободы, в Молдове — День государственного языка, в Кыргызстане, Малайзии и в Тринидаде и Тобаго — День Независимости, в Узбекистане — День памяти жертв репрессий, в США в последний день лета празднуют День адвоката и Национальный день смеси сухофруктов и орехов.

pixabay.com

Памятные даты 31 августа

1422 — Генрих VI стал королем Англии в возрасте 9 месяцев.

1898 — официально открыт Киевский политехнический институт.

1907 — создана Антанта.

1987 — состоялся релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad''.

1994 — в Берлине прошла торжественная церемония вывода российских войск из Германии.

1995 — на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сич-1.

Церковный праздник сегодня 31 августа

31 августа православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра, которые жили во II веке в Византии. Впоследствии Флор и Лавр переселились в Иллирию (ныне Югославия). Братья были камнетесами, поэтому правитель Иллирии направил их для работы над сооружением языческого храма. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились.

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к строительству, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того как юноша признал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем и глаз выздоровел. Увидев такое чудо, отец юноши также уверовал во Христа. Когда здание храма была закончено, братья собрали христиан, помогавших в строительстве, разбили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Много лет спустя святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь.

Предание утверждает, что в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников изображают с лошадьми.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя работать с лошадьми в поле

Нельзя ругаться

Нельзя занимать деньги

Нельзя запрягать телеги

Нельзя выжигать клеймо на скоте

Нельзя одевать старую одежду

Нельзя одевать неудобную обувь

Приметы на 31 августа

В древности в этот день не предполагалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обходили: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных пытались угощать лакомством — кормили пирогами, угощали молодым пивом.

Associated Press

Конь часто перебирает ногами и фыркает — ожидай ненастья.

Воздух прозрачен и свеж — к ненастью.

Облака низко плывут — к ненастью.

Низкие облака в этот день предвещали непогоду.

Жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю.

Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.

Не успеешь посеять рожь на Флора — будет плохой урожай в следующем году.

Если до Флора не посеешь, только сорняк родится.

Именины 31 августа

День ангела (именины) сегодня, 31 августа, празднуют: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Ульяна.

Читайте также: Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака: день, когда нужно попрощаться с прошлым

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку