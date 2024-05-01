Тарифы на газ: сколько будут платить украинцы с 1 мая

Большинство бытовых потребителей покупает газ у компании "Нафтогаз" по цене 7,96 гривны за кубометр.

Тариф на газ для населения в мае не изменился. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Об этом пишет "Газправда".

Около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Для них природный газ отпускается по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр, которая будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Годовой тарифный план на май 2024 года:

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн (срок действия с 1 мая 2023 года по 31 августа 2024 года)

ООО "Энерджи Трейд Груп" – 7,799 грн

ООО ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн

ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн

ООО "Прикарпат Энерго трейд" – 7,98 грн

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

ООО "Галнафтогаз" ЧП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (срок действия с 1 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года)

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 грн

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" – 9,99 грн

В украинском правительстве планируется, что стоимость газа для предприятий тепловой коммунальной энергетики останется на уровне 2022 года. В настоящее время тариф для предприятий фиксирован, однако его срок действия тарифов истекает в апреле, поэтому Кабмин планирует их продлить.

В Украине за последний год произошло значительное увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Государственная служба статистики сообщила, что в среднем тарифы выросли на 13%.

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