Тарифи на газ: скільки платитимуть українці від 1 травня

Більшість побутових споживачів купує газ у компанії "Нафтогаз" за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Тариф на газ для населення у травні не змінився. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Про це пише "Газправда".

Майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Для них природний газ відпускається за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр, яка діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Річний тарифний план на травень 2024 року:

ТОВ "Еру Людям" – 7,70 грн (термін дії від 1 травня 2023 року до 31 серпня 2024 року)

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн

ТОВ ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн

ТОВ "Прикарпат Енерго трейд" – 7,98 грн

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (термін дії від 1 вересня 2023 року до 30 серпня 2024 року)

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 грн

ТОВ "Рітейл Сервіс» ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн

В українському уряді планують, що вартість газу для підприємств теплової комунальної енергетики залишиться на рівні 2022 року. Наразі тариф для підприємств є фіксованим, однак його термін дії тарифів спливає у квітні, тому Кабмін планує їх подовжити.

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

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