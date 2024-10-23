В Метинвесте работа с ветеранами начинается с момента мобилизации – Логачев

Экосистема поддержки ветеранов, созданная в компании Метинвест, основывается на двух фундаментальных принципах: работа над собой и мероприятия для демобилизованных сотрудников.

А начинается поддержка с момента мобилизации сотрудника. Об этом рассказал директор департамента организационного менеджмента Группы Метинвест Артем Логачев.

«В ВСУ мобилизовано 9 865 сотрудников Метинвеста, 1 007 из них уже вернулись в компанию. Общее количество мобилизованных – около 17% всего штата: это один из самых больших показателей среди украинских компаний», — говорит Логачев.

По его словам, ветеранские программы компании структурированы по нескольким направлениям, а работа начинается не с момента демобилизации, а во время мобилизации сотрудника.

Мы помогаем подготовиться к службе, приобрести необходимое снаряжение, договариваемся о связи и выясняем, какая помощь может понадобиться семье. Важно, чтобы сотрудник чувствовал поддержку компании, когда защищает нашу страну, и знал, что на работе ждут его возвращения. А когда человек возвращается, наступает черед других программ: углубленное медицинское освидетельствование, изучение психоэмоционального состояния, работа с психологом, привлечение социальных проектов компании, чтобы человек чувствовал поддержку и адаптировался. Также организовываем обучение, если есть необходимость сменить профессию», — объясняет Логачев.

Он также уточнил, что если у человека есть инвалидность или определенные медицинские ограничения, необходимо создать инклюзивные условия труда – рабочее место, где ветеран будет чувствовать себя комфортно и сможет быть полезным для компании. А для сотрудников компания подготовила специальные обучающие программы в разных форматах.

«Мы учим, как общаться, определять определенные «красные» линии, как поддержать коллег и понять, нужна ли им помощь. Это важный аспект, особенно для линейных руководителей, и их запрос на организацию такого обучения был первым», — отметил Логачев.

Он выразил уверенность, что через некоторое время во всех крупных бизнесах будет от 20% до 50% прошедших войну людей, поэтому так важно наладить все соответствующие процессы уже сейчас.

Как известно, компания Метинвест Ахметова была номинирована на престижную международную премию Reuters: Sustainability Awards за проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов". Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях — социальной адаптации ветеранов, психологической и медицинской помощи и профессиональной адаптации, в том числе обучении и переквалификации.