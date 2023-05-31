В Украине дешевеет лук: какая цена

На украинских рынках и в магазинах с начала этой недели наблюдается снижение стоимости лука. Отпускные цены сформировались в диапазоне 40–46 грн за килограмм. Это в среднем на 11% дешевле, чем неделей раньше.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Специалисты называют главной причиной снижения цен на этот овощ массовые поставки репчатого лука нового урожая из украинских хозяйств. К слову, в этом сезоне продажа озимого лука стартовала в среднем на 1,5 недели раньше, чем в прошлом.

На рынке прошлогодней продукции местного производства уже не осталось. В основном на рынке предлагается репчатый лук урожая 2022 импортного производства. Цены на импортную прошлогоднюю продукцию несколько выше, но ее качество плохое. Именно поэтому с недели большинство оптовых компаний практически полностью переориентировались на закупки лука репчатого нового урожая из украинских хозяйств.

Напомним, за год в Украине цены на продукты выросли на 21,7%. Больше всего подорожали яйца – на 129,3%.

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