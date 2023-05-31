В Херсонской области местные власти готовятся к деоккупации Левобережья

Оккупантам не удалось склонить на свою сторону население и заставить принять участие в так называемом праймериз.
В Херсонской области местные власти готовятся к освобождению левобережной части.
Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, сейчас все активно готовимся к освобождению левобережной части Херсона.
"Понимаем, что там гуманитарная поддержка наших людей будет нужна в очень больших объемах. Мы видим, что там сложная ситуация. Там нет голода, но есть проблема с медикаментами, с доступом к медицинским услугам. И также понимаем, что орки как правило оставляют за собой, когда их выбьют, все разграблено и разрушено", — сказал на брифинге первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Он добавил, что нужно будет быстро все восстанавливать, в первую очередь, организовать людям доступ к медицинским услугам.
"Над этим работаем максимально, чтобы уже сейчас сформировать потребность, которая будет нам необходима для левобережной части Херсона", — подчеркнул он.
Кроме того, он сказал, что оккупантам не удалось склонить на свою сторону население и заставить принять участие в так называемом праймериз.
"Что касается всего этого театра абсурда, который оккупационные власти называют "праймериз": все было так же "феерично" как они проводили "референдум" на Херсонщине. Наиболее интересно и важно, что они позволяли принимать участие в праймериз" даже по паспортам гражданина Украины ", – отметил Соболевский.
Добавим, минувшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.
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