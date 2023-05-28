Беспощадные обстрелы продолжаются: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Работало ПВО, враждебные цели уничтожены. Попаданий нет, пострадавших тоже. Также зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля – пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий воздушной атаки.

В Киеве в результате атаки уничтожено более 40 БПЛА над городом. В нескольких районах столицы есть разрушение и повреждение объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие. Данные последствий атаки по Киеву уточняются.

Житомирщина: сегодня во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов в области. Были слышны взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Черкасская область: ночью силами ПВО сбиты два вражеских дрона в Черкасском районе. Без потерпевших и разрушений.

Черниговщина: в сутки — 4 обстрела, из артиллерии и минометов, Новгород-Северский район. В населенном пункте Семеновской громады — пожар в домохозяйстве, населенном пункте Новгород-Северской громады — пожар в хозяйственном здании, поврежден трактор и автомобиль. Ранение получила девочка 2009 г.р., доставлена в больницу.

Сумщина: ночью и утром врагом совершено 8 обстрелов. Обстрелы пострадали Середино-Будская, Свесская, Шалыгинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская громады.

В Краснопольской громаде в результате сброса КАБ взрывом повреждены 11 частных домовладений и ЛЭП.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады. Без человеческих потерь и разрушений.

Запорожская область: 77 обстрелов за минувшие сутки совершили оккупанты по Запорожской области. 21 населенный пункт пострадал от вражеского огня. В настоящее время зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов: жилые дома и имущество.

От авиаударов пострадали Новоданиловка, Красное и Новоселовка.

Четыре мирных жителя получили минно-взрывные травмы: в с. Плавные 74-летний мужчина травмирован во время очередной атаки, в Степногорске пострадали мужчины 51 и 58 лет, в Гуляйполе из-под завалов собственного дома удалось вытащить 39-летнего местного жителя. Раненые находятся под присмотром.

Днепропетровщина: ночью агрессор дважды обстрелял Никополь. Там разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. А еще поврежден газопровод, линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: за прошедшие сутки оккупанты наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского районов, самым горячим остается Купянское направление: противник совершил наступательные операции возле Масютовки, но без успеха.

В с. Липцы Харкисского района оккупанты нанесли удар ракетой С-300, снаряд упал в огород, повреждена крыша жилого дома, второй "прилет" — в поле. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрелов в г. Волчанск поврежден дом, хозяйственные пристройки.

В результате обстрела Купянского района, в частности в Кирилловской ОТГ с. Новоосиново, поврежден жилой дом, хозяйственные постройки.

В Волчанске из-за обстрелов оккупантов повреждены дом культуры, админздание поселкового совета и частный дом. Без пострадавших.

В с. Шеповатое Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.

В Двухлетней Купянского района погиб 60-летний мужчина, находившийся во время обстрела во дворе дома.

В результате вражеского обстрела в с. Циркуны получила осколочные ранения 79-летняя женщина.

В результате обстрела с. Фиголовка Купянского района получила ранение женщина 58 лет.

В течение суток пиротехники в области обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

Луганщина: покоя в прифронтовых населенных пунктах не наблюдалось – россияне продолжили бить по ним из артиллерии. Попали по Невскому и Белогоровке.

За сутки противник совершил 94 обстрела (435 снарядов).

Донецкая область: россияне совершили 19 обстрелов: ОТРК "Искандер", авиаудары (тип ракет не установлен), артиллерия, минометы, танки. Под огнем находились 15 населенных пунктов.

Повреждены 30 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 3 газовых трубы, 2 ЛЭП, цех ЧАО "НКМЗ", 4 гражданских автомобиля, гараж, 3 хозяйственных сооружения.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 3 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136"

Вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 73 обстрела (335 снарядов), из них по г. Херсон — 3 артиллерийских обстрела (11 снарядов). Российские военные попали в районы 26 населенных пунктов области. В течение дня обстрелян Херсон. В городе повреждено помещение лицея.

В очередной раз обстреляна Змиевка. В селе поврежден частный хозяйственный склад.

Всего в сутки в результате российской агрессии ранен один человек. С деоккупированной территории области эвакуировано 119 человек.