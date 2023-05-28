В России снова атаковали нефтезавод вблизи Крымского моста

В Краснодарском крае третий раз за май произошла "бавовна" на НПЗ.

В Краснодарском крае РФ в ночь на 28 мая был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный неподалеку от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.

Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ.

Как пишут пропагандисты, около двух часов ночи к Ильскому НПЗ приблизились несколько неустановленных дронов, которые "были сбиты".

"Повреждение инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали очередные службы завода. Пострадавших нет", — говорится в сообщении Оперативного штаба.

Предыдущие "атаки" на НПЗ произошли 4 и 5 мая.

Напомним, в Тверской области РФ беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

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