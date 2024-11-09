В Украине стремительно дорожает морковь: сколько стоит овощ

Цены на продукты в Украине продолжают расти, в частности, уже четвертую неделю дорожает морковь.

Об этом пишет специализированное издание EastFruit.

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По данным аналитиков, в течение недели цены на морковь увеличились на 11%. Сейчас ее продают по цене от 20 до 28 гривен за килограмм, что является самой высокой ценой за последние 7 лет. А по сравнению с прошлогодними ценами в начале ноября, морковь подорожала в среднем в 3,7 раза.

Эксперты отмечают, что причина стремительного роста цен на морковь — неблагоприятная для аграриев погода, из-за которой урожай оказался неутешительным. В некоторых регионах фермеры собрали лишь 50% от ожидаемого урожая, а его качество было далеко от желаемого. Именно поэтому на рынке сейчас в большинстве своем продается морковь "среднего качества", которая не удовлетворяет потребности всех покупателей.

Напомним, в Украине наблюдается снижение цен на картофель. На прошлой неделе продавцам удавалось удерживать отпускные цены на достаточно высоком уровне, но активность торговли постепенно снижалась.

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