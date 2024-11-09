В Україні стрімко дорожчає морква: скільки коштує овоч

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, зокрема вже четвертий тиждень дорожчає морква. Популярний овоч вже обігнав за ціною картоплю і, здається, став найдорожчим у борщовому наборі.

Про це пише спеціалізоване видання EastFruit.

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За даними аналітиків, протягом тижня ціни на моркву збільшились на 11%. Наразі гуртом її продають за ціною від 20 до 28 гривень за кілограм, що є найвищою ціною за останні 7 років. А в порівнянні з тогорічними цінами на початку листопада, морква здорожчала в середньому в 3,7 раза.

Експерти зазначають, що причина стрімкого зростання цін на моркву – несприятлива для аграріїв погода, через яку врожай виявився невтішним. В деяких регіонах фермери зібрали лише 50% від очікуваного врожаю, а його якість була далекою від бажаної. Саме тому на ринку зараз здебільшого продається морква "середньої якості", яка не задовольняє потреби усіх покупців.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Минулого тижня продавцям вдавалося утримувати відпускні ціни на досить високому рівні, але активність торгівлі поступово знижувалася.

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