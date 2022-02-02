Самая универсальная диета для детей

По словам гастроэнтерологов, диета пятого стола – самая универсальная из всех диет. Она с некоторыми уточнениями подходит всем без исключения. Особенно детям. Нас консультирует семейный врач, педиатр клиники «Моя семья» Антон Асонов.

Цель диеты

Стол №5 рекомендуют при заболеваниях печени и поджелудочной железы. Но не лишним будет использовать рекомендации к пятому столу и в профилактических целях, для питания здоровых детей. Особенно это актуально весной и осенью, когда могут обостриться болезни желудочно-кишечного тракта.

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Режим питания

Принимать пищу следует 5-6 раз в сутки, желательно в одно и то же время. Не допускать больших перерывов в пище.

Можно и нельзя при диете

При диете пятого стола нельзя употреблять в пищу острые, жареные, кислые, соленые и консервированные продукты.

Хлеб и мучные изделия. Исключают свежий хлеб, изделия из слоеного теста. В небольших количествах разрешается домашняя выпечка, галетное печенье.

Супы. Не допускается приготовление супов на мясном, рыбном, грибном бульонах, с добавлением пассированных овощей. Нельзя также окрошку и щи зеленые. Можно овощные, крупяные супы на овощном отваре, молочные супы, фруктовые, можно борщ. Специи при варке добавлять не рекомендуется.

Мясо и птица. Исключаются из питания все жирные сорта мяса, молодое мясо, а также мясо утки, гуся и субпродукты: печень, легкое, почки, сердце, мозги. Также детям противопоказаны колбасы и мясные консервы. Можно мясо говядины, птицы (курятина, индюшатина), кролика - отварное или запеченное. При этом следует убрать сухожилия, кожу.

Рыба. Можно только нежирные сорта рыбы в отварном или запеченном виде. Нельзя копченую и соленую рыбу, а также в виде консервов.

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Молочные продукты. Молоко (если оно хорошего качества) при диете пятого стола не противопоказано. Можно также готовить каши на молоке. Жирное сельское молоко лучше разбавлять водой. Кисломолочные продукты также разрешены. Но детям лучше давать не магазинные йогурты, а приготовленные в домашних условиях из закваски. Следует ограничить употребление сливок, жирного молока, соленого или жирного сыра.

Яйца. Можно употреблять в виде парового омлета, но не более 1 штуки в день. Начинать диету лучше только с желтка, а после постепенно добавлять белок. Не разрешены яйца, сваренные вкрутую и жареные.

Крупы можно все. Но вот бобовые следует исключить из рациона.

Овощи можно как в сыром, так и в отварном и тушеном виде. Не разрешаются детям жареные овощи, маринованные, квашеные. Также следует исключить из питания шпинат, щавель, редис, редьку, зеленый лук, чеснок, грибы.

Фрукты. Из свежих можно лишь абрикос, персик, арбуз, банан. Соки из свежих фруктов возможны, если это не кислые фрукты, а также если они выращены в той же местности, где вы проживаете. Самый распространенный продукт в этой диете – печеные яблоки. Можно употреблять сухофрукты, компоты, муссы, кисели.

Сладости. В литературе при диете пятого стола разрешено зефир, мармелад, конфеты, но не шоколадные. Однако в настоящее время сложно найти эти сладости в хорошем качестве. Поэтому лучше ограничиться медом, если на мед нет аллергии. Обязательно следует исключить шоколад.

Диету рекомендуется соблюдать в течение месяца. После можно потихоньку расширять рацион.

Примерное меню

Первый завтрак: Творог с йогуртом. Чай с печеньем.

Второй завтрак: Печеное яблоко.

Обед: Суп, каша с мясом или паровой котлетой, компот из сухофруктов.

Полдник: Чай с сахаром и галетное печенье.

Ужин: Каша или отварной картофель с рыбой, приготовленной на пару.

Татьяна Корякина

Благодарим за помощь в подготовке материала семейного врача, педиатра клиники «Моя семья» (www.moyasemia.kiev.ua) Антона Асонова.