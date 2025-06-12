Киты пытаются общаться с людьми необычным способом

Горбатый кит / © Associated Press

Реклама

В новом исследовании, опубликованном в журнале Marine Mammal Science, ученые предполагают, что горбатые киты могут пытаться общаться с людьми, создавая большие кольца из пузырьков в воде.

Об этом сообщает издание The Independet

Известно, что киты используют такие пузыри для охоты на добычу и во время соревнований за сопровождение самок. Они не только создают эти кольца, но и манипулируют ими различными способами, активно контролируя их размер и глубину.

Реклама

Исследователи описывают кольца-пузыри как вращающиеся, наполненные воздухом вихри, выглядящие как «гигантские кольца дыма» диаметром около метра.

Киты часто демонстрируют любознательное, дружественное поведение по отношению к лодкам и людям-пловцам. При этом они порой выдувают пузыри, как предполагает соавтор исследования Фред Шарп, пытаясь «игриво взаимо

«Мы уже нашли десяток китов из популяций по всему миру, большинство из которых добровольно подходили к лодкам и пловцам, выдувая кольца из пузырей во время этих эпизодов интересного поведения», — сказала Джоди Фредиани, еще один автор исследования.

Во многих из этих случаев во время выпуска колец киты были неподвижными или медленно двигались вперед, «с дыхательными отверстиями, которые держались вертикально, и телом преимущественно в горизонтальном положении».

Реклама

«Ни один из десяти эпизодов не был связан с пищевым поведением, а также не было замечено организмов-жертв в кольцах», — отметили исследователи.

Они также подтвердили, что ни один из наблюдаемых китов не проявлял агрессивного поведения в отношении лодки или пловца-человека.

В большинстве наблюдаемых случаев кольцевой кит был один, что свидетельствует о том, что предполагаемым получателем был не другой кит.

«Образование колец во время любознательных встреч добавляет горбатому киту разнообразия межвидового поведения», — пишут ученые.

Реклама

Исследователи считают, что взаимодействие с горбатыми китами может быть использовано как средство общения с инопланетянами. Изучение этих взаимодействий китов может дать ценную информацию о нечеловеческом интеллекте и потенциально помочь усовершенствовать методы обнаружения внеземной жизни, говорят ученые.

Напомним, животные царства Азии и Австралии сформировались как совершенно разные миры благодаря невидимой линии, которая проходит прямо между двумя соседними континентами