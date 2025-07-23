Чем удобрить лук в июле, чтобы лучше рос

Лук / © Pixabay

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Лук не требует много условий для роста. Но он обладает одним свойством: из бедных земель достаточно долго берет питательные вещества. То есть почва должна быть обогащена и плодородна под лук.

Чем удобрить лук в июле для хорошего урожая:

Азот поддерживает фотосинтез и рост, но его переизбыток может задержать созревание и сделать луковицу менее устойчивой к болезням.

Калий отвечает за накопление сухих веществ и улучшает хранение овоща.

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Сера она формирует характерный острый вкус лука и помогает растению бороться с заболеваниями.

Для подкормки рекомендуют применять комплексные минеральные удобрения в начале июля, а во второй половине месяца органический раствор из древесной золы, обеспечивающий длительное действие и дополнительные микроэлементы.

Кроме подкормки, важно соблюдать режим полива, разрыхлять почву после дождей.

Ранее мы писали, когда нужно копать лук в 2025 году. Больше об этом читайте в новости.

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