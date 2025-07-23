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Чем удобрить лук в июле, чтобы лучше рос
Июль — ключевой месяц для формирования урожая лука. В этот период растение завершает наращивание зеленой массы и начинает активно накапливать питательные вещества в луковице, что определяет его размер и вкус.
Лук не требует много условий для роста. Но он обладает одним свойством: из бедных земель достаточно долго берет питательные вещества. То есть почва должна быть обогащена и плодородна под лук.
Чем удобрить лук в июле для хорошего урожая:
Азот поддерживает фотосинтез и рост, но его переизбыток может задержать созревание и сделать луковицу менее устойчивой к болезням.
Калий отвечает за накопление сухих веществ и улучшает хранение овоща.
Сера она формирует характерный острый вкус лука и помогает растению бороться с заболеваниями.
Для подкормки рекомендуют применять комплексные минеральные удобрения в начале июля, а во второй половине месяца органический раствор из древесной золы, обеспечивающий длительное действие и дополнительные микроэлементы.
Кроме подкормки, важно соблюдать режим полива, разрыхлять почву после дождей.
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