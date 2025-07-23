Чим удобрити цибулю в липні, щоб краще росла

Цибуля / © Pixabay

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Цибуля не потребує багато умов для росту. Але вона має одну властивість: з бідних земель досить довго бере поживні речовини. Тобто, ґрунт має бути збагачений та родючий під цибулю.

Чим удобрити цибулю в липні для хорошого урожаю:

Азот підтримує фотосинтез і ріст, але його надлишок може затримати дозрівання та зробити цибулину менш стійкою до хвороб.

Калій відповідає за накопичення сухих речовин і покращує зберігання овоча.

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Сірка — вона формує характерний гострий смак цибулі та допомагає рослині боротися із захворюваннями.

Для підживлення рекомендують застосовувати комплексні мінеральні добрива на початку липня, а в другій половині місяця — органічний розчин із деревної золи, що забезпечує тривалу дію і додаткові мікроелементи.

Крім підживлення, важливо дотримуватися режиму поливу, розпушувати ґрунт після дощів.

Раніше ми писали, коли треба копати цибулю 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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