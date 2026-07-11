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Все будут просить у парикмахера именно эту стрижку: почему итальянский боб стал главным трендом лета 2026 года
Если несколько лет назад модницы массово выбирали французский боб или классическое каре, то сегодня все больше стилистов рекомендуют обратить внимание на итальянский боб.
Эта прическа сочетает элегантность, естественный объем и легкую небрежность, благодаря чему волосы выглядят более густыми и ухоженными без сложной укладки, пишут в shefinds.
Что такое итальянский боб
Итальянский боб — это вариация классической стрижки боб, которая отличается мягкими линиями, округлым силуэтом и большим великолепием. Чаще длина достигает подбородка или чуть ниже, а кончики оставляют плотными, чтобы создать эффект густых волос.
Главная особенность этой стрижки — она имеет дорогой вид даже без идеальной укладки. Поэтому ее часто ассоциируют с непринужденным итальянским стилем, где красота выглядит естественной, а не слишком тщательно созданной.
Почему эта стрижка стала столь популярной
Итальянский боб удачно сочетает сразу несколько преимуществ:
придает волосам визуальный объем;
освежает образ;
подходит женщинам всех возрастов;
легко сочетается как с повседневным, так и с вечерним стилем;
не требует сложного ежедневного ухода.
Кроме того, эта прическа выглядит универсально и прекрасно сочетается с естественной текстурой волос, легкими волнами или гладкой укладкой.
Кому подходит итальянский боб
Стилисты считают эту стрижку одной из самых универсальных.
Она особенно хорошо смотрится на владелицах:
тонких волос, которым не хватает густоты;
овальной формы лица;
сердцевидного лица;
квадратного лица, ведь мягкие линии помогают смягчить черты.
На густых волосах итальянский боб выглядит не менее эффектно — прическа приобретает выразительную форму и красиво держит объем.
Как укладывать итальянский боб
Сама укладка создает тот же эффект «дорогого волоса», за который и любят эту стрижку.
Чтобы получить желаемый результат:
высушите волосы феном, используя круглую щетку;
поднимайте пряди у корней для дополнительного объема;
кончики можно слегка подкрутить внутрь;
завершите укладку текстурным или легким фиксировочным спреем.
Если волосы обладают естественной волнистостью, достаточно нанести небольшое количество средства для текстуры и высушить их без чрезмерного выравнивания.
Чем итальянский боб отличается от французского
Хотя обе стрижки принадлежат к семейству бобов, между ними есть заметная разница.
Французский боб обычно короче, часто сочетается с челкой и имеет более игривый вид.
Итальянский боб, наоборот, более длинный, более объемный и элегантный. Его главная задача — создать эффект густых, блестящих волос и подчеркнуть женственность образа.
Стоит ли делать итальянский боб
Если вы давно хотели освежить прическу, но не готовы к кардинально короткой стрижке, итальянский боб может стать удачным компромиссом. Он остается стильным независимо от сезона, легко адаптируется к разным типам волос и помогает создать ухоженный образ без усилий.
FAQ
Кому подходит итальянский боб?
Итальянский боб подходит большинству женщин независимо от возраста. Лучший вид он выглядит на овальном, сердцевидном и квадратном лице, а также станет отличным выбором для тонких волос, поскольку визуально придает густоту и объем.
Как укладывать итальянский боб?
Для красивой укладки достаточно высушить волосы феном с круглой щеткой, приподнимая их у корней. Чтобы прическа выглядела естественным, используйте текстуровочный спрей или легкое средство для объема и не перегружайте волосы стайлингом.