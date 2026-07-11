Все будут просить у парикмахера именно эту стрижку: почему итальянский боб стал главным трендом лета 2026 года

Модная стрижка 2026 года: итальянский боб / © pexels.com

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Эта прическа сочетает элегантность, естественный объем и легкую небрежность, благодаря чему волосы выглядят более густыми и ухоженными без сложной укладки, пишут в shefinds.

Что такое итальянский боб

Итальянский боб — это вариация классической стрижки боб, которая отличается мягкими линиями, округлым силуэтом и большим великолепием. Чаще длина достигает подбородка или чуть ниже, а кончики оставляют плотными, чтобы создать эффект густых волос.

Главная особенность этой стрижки — она имеет дорогой вид даже без идеальной укладки. Поэтому ее часто ассоциируют с непринужденным итальянским стилем, где красота выглядит естественной, а не слишком тщательно созданной.

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Почему эта стрижка стала столь популярной

Итальянский боб удачно сочетает сразу несколько преимуществ:

придает волосам визуальный объем;

освежает образ;

подходит женщинам всех возрастов;

легко сочетается как с повседневным, так и с вечерним стилем;

не требует сложного ежедневного ухода.

Кроме того, эта прическа выглядит универсально и прекрасно сочетается с естественной текстурой волос, легкими волнами или гладкой укладкой.

Кому подходит итальянский боб

Стилисты считают эту стрижку одной из самых универсальных.

Она особенно хорошо смотрится на владелицах:

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тонких волос, которым не хватает густоты;

овальной формы лица;

сердцевидного лица;

квадратного лица, ведь мягкие линии помогают смягчить черты.

На густых волосах итальянский боб выглядит не менее эффектно — прическа приобретает выразительную форму и красиво держит объем.

Как укладывать итальянский боб

Сама укладка создает тот же эффект «дорогого волоса», за который и любят эту стрижку.

Чтобы получить желаемый результат:

высушите волосы феном, используя круглую щетку;

поднимайте пряди у корней для дополнительного объема;

кончики можно слегка подкрутить внутрь;

завершите укладку текстурным или легким фиксировочным спреем.

Если волосы обладают естественной волнистостью, достаточно нанести небольшое количество средства для текстуры и высушить их без чрезмерного выравнивания.

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Чем итальянский боб отличается от французского

Хотя обе стрижки принадлежат к семейству бобов, между ними есть заметная разница.

Французский боб обычно короче, часто сочетается с челкой и имеет более игривый вид.

Итальянский боб, наоборот, более длинный, более объемный и элегантный. Его главная задача — создать эффект густых, блестящих волос и подчеркнуть женственность образа.

Стоит ли делать итальянский боб

Если вы давно хотели освежить прическу, но не готовы к кардинально короткой стрижке, итальянский боб может стать удачным компромиссом. Он остается стильным независимо от сезона, легко адаптируется к разным типам волос и помогает создать ухоженный образ без усилий.

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FAQ

Кому подходит итальянский боб?

Итальянский боб подходит большинству женщин независимо от возраста. Лучший вид он выглядит на овальном, сердцевидном и квадратном лице, а также станет отличным выбором для тонких волос, поскольку визуально придает густоту и объем.

Как укладывать итальянский боб?

Для красивой укладки достаточно высушить волосы феном с круглой щеткой, приподнимая их у корней. Чтобы прическа выглядела естественным, используйте текстуровочный спрей или легкое средство для объема и не перегружайте волосы стайлингом.

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