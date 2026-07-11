Покушение на Ермолаева: после убийства подозреваемой в Монако заявили о неожиданном ходе расследования

Взрыв в Монако. / © Associated Press

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Следствие пока не определило ни одной приоритетной версии по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло 29 июня в Монако. Правоохранители продолжают выяснять как происхождение взрывчатки, использованной при нападении, так и возможные мотивы покушения.

О новых подробностях расследования покушения рассказал генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, пишет Le Figaro.

«Ни одна версия сегодня не приоритетна — ни по происхождению взрывчатки, ни по мотиву атаки», — пояснил он.

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По его словам, в настоящее время уголовные обвинения остаются неизменными, но «могут быть изменения», как только система правосудия Монако получит информацию, предоставленную Украиной и другими проводившими расследование странами.

«Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то бомба или использованное взрывчатое вещество — это то, чего мы еще не имеем», — добавил Тибо.

Расследование открыто по статьям «покушение на убийство», «установку взрывного устройства в общественном месте с преступным намерением» и «преступный сговор».

Прокурор Стефан Тибо не стал комментировать украинский аспект дела, однако сообщил, что в этот день провел длительное видеосовещание со своим коллегой из Киева.

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Генеральный прокурор Княжества Монако также сообщил, что все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. По его словам, ребенка удалось опросить, женщина остается в критическом состоянии, а мужчина еще не может давать показания, но его состояние улучшается.

Напомним, подозреваемую в закладке взрывчатки в доме Вадима Ермолаев идентифицировали через несколько дней после взрыва. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Германии. Было объявлено красное сообщение Интерпола о розыске подозреваемой.

Уже 6 июля украинская полиция объявила о том, что тело Березовской обнаружили вблизи Киева. Ее застрелили. Были арестованы двое подозреваемых — бывший полицейский Виталий Жикович и действующий работник ГУР Владислав Реут. Их отправили под стражу без права внесения залога.

Дата публикации 13:52, 07.07.26 Количество просмотров 90 Покушение на Ермолаева в Монако: тело подозреваемой нашли под Киевом - видео

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