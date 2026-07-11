- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 747
- Время на прочтение
- 2 мин
Покушение на Ермолаева: после убийства подозреваемой в Монако заявили о неожиданном ходе расследования
Прокурор Княжества Монако сообщил, что все трое пострадавших из-за взрыва до сих пор находятся в больнице.
Следствие пока не определило ни одной приоритетной версии по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло 29 июня в Монако. Правоохранители продолжают выяснять как происхождение взрывчатки, использованной при нападении, так и возможные мотивы покушения.
О новых подробностях расследования покушения рассказал генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, пишет Le Figaro.
«Ни одна версия сегодня не приоритетна — ни по происхождению взрывчатки, ни по мотиву атаки», — пояснил он.
По его словам, в настоящее время уголовные обвинения остаются неизменными, но «могут быть изменения», как только система правосудия Монако получит информацию, предоставленную Украиной и другими проводившими расследование странами.
«Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то бомба или использованное взрывчатое вещество — это то, чего мы еще не имеем», — добавил Тибо.
Расследование открыто по статьям «покушение на убийство», «установку взрывного устройства в общественном месте с преступным намерением» и «преступный сговор».
Прокурор Стефан Тибо не стал комментировать украинский аспект дела, однако сообщил, что в этот день провел длительное видеосовещание со своим коллегой из Киева.
Генеральный прокурор Княжества Монако также сообщил, что все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. По его словам, ребенка удалось опросить, женщина остается в критическом состоянии, а мужчина еще не может давать показания, но его состояние улучшается.
Напомним, подозреваемую в закладке взрывчатки в доме Вадима Ермолаев идентифицировали через несколько дней после взрыва. Ею оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Германии. Было объявлено красное сообщение Интерпола о розыске подозреваемой.
Уже 6 июля украинская полиция объявила о том, что тело Березовской обнаружили вблизи Киева. Ее застрелили. Были арестованы двое подозреваемых — бывший полицейский Виталий Жикович и действующий работник ГУР Владислав Реут. Их отправили под стражу без права внесения залога.