Цель может быть только одна: победа Украины – Кулеба

Благодаря дипломатической упорной работе и героизму ВСУ и всем Силам обороны Украины команде Президента удалось убедить союзников по поводу возникновения оружия.

Время табу относительно оружия истекло.

Об этом в сообщении в социальной сети Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины», — подчеркнул он.

Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе.

Отсюда — каскад хороших новостей по поводу оружия, а дальше их будет еще больше.

И после каждой такой новости все сильнее станет скрежет зубов в Кремле и плач на РосТВ. А мы будем продолжать командно работать на ежедневное укрепление Украины и наших защитников, чтобы этот год стал победным», — подчеркнул украинский дипломат.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем сроки получения Marder и Patriot из Германии.

Также Зеленский заявил, что Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень и поблагодарил за это президента страны Эммануэля Макрона.

До этого Канада заверила в дальнейшей поддержке Украины: что Трюдо сказал Зеленскому. Канада не остановится в предоставлении Украине военной, финансовой и другой помощи для защиты от российской агрессии.

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