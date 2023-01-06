Мета може бути лише одна: перемога України - Кулеба

Завдяки дипломатичній наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України команді Президента вдалося переконати союзників щодо постання зброї.

Час табу щодо зброї минув.

У це у повідомленні у соціальній мережі Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України», - наголосив він.

Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

Звідси — каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше.

І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ. А ми продовжуватимемо командно працювати на щоденне зміцнення України та наших захисників і захисниць, щоб цей рік став переможним», - підкреслив український дипломат.

Надання зброї Україні

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорить з канцлером Німеччини Олафом Шольцем терміни отримання Marder та Patriot з Німеччини.

Також Зеленський заявив, що Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень і подякував за це президентові країни Еммануелеві Макрону.

До того Канада запевнила у подальшій підтримці України: що Трюдо сказав Зеленському. Канада не зупиниться у наданні Україні військової, фінансової та іншої допомоги для захисту від російської агресії.

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