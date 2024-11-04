Глава МИД Германии прибыла в Киев

Анналена Бербок отметила, что Украина нуждается в поддержке своего выживания, поскольку вступает в третью зиму войны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 4 ноября прибыла с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщают Reuters и Der Spiegel.

Министр иностранных дел Германии планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Андреем Сыбигой.

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"На протяжении почти тысячи дней путинская война поражает повседневную жизнь украинцев — но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", — заявила Бербок по прибытии в Киев.

Министр отметила, что Украина нуждается в поддержке для своего выживания, поскольку вступает в третью зиму войны, которая обостряется и-за помощи России со стороны КНДР в виде оружия и массированных авиаударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", – добавила глава немецкого МИД.

Анналена Бербок в Киеве 4 ноября/Фото: Х-страница журналиста Spiegel Кристофа Шульта

Заметим, что это восьмой визит Бербок в Киев с начала полномасштабной войны.

К слову, как заявили накануне в МИД Германии, страна может ввести санкции против Северной Кореи, если ее войска будут участвовать в войне против Украины.

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