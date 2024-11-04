Очільниця МЗС Німеччини прибула до Києва

Анналена Бербок зазначила, що Україна потребує підтримки задля свого виживання, оскільки вступає у третю зиму війни.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 4 листопада прибула із неоголошеним візитом до Києва.

Про це повідомляють Reuters та Der Spiegel.

Міністерка закордонних справ Німеччини планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Андрієм Сибігою.

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"Протягом майже тисячі днів путінська війна уражає повсякденне життя українців – але не їхню мужність та надію на безпечне життя у вільній Україні", – заявила Бербок після прибуття до Києва.

Міністерка зауважила, що Україна потребує підтримки задля свого виживання, оскільки вступає у третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Росії з боку КНДР у вигляді зброї та масовані авіаудари по цивільній інфраструктурі.

"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю та підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, а й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі", – додала очільниця німецького МЗС.

Анналена Бербок у Києві 4 листопада / Фото: Х-сторінка журналіста Spiegel Крістофа Шульта

Зауважимо, що це восьмий візит Бербок до Києва від початку повномасштабної війни.

До слова, як заявили напередодні в МЗС Німеччини, країна може запровадити санкції проти Північної Кореї, якщо її війська братимуть участь у війні проти України.

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