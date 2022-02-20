К Крымской платформе присоединилось еще одно государство

По словам Кулебы, это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям.

Лихтенштейн стал еще одним государством, решившим присоединиться к работе Крымской платформы.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в воскресенье, 20 февраля.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", — сказал Кулеба.

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Он добавил, что "такие вещи нам нужны. Они показывают, что мы не живем сегодняшним днем, что мы думаем о стратегии, о перспективе, и наши партнеры вместе с нами в этом".

Напомним:

26 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании "Крымской платформы" — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма. 23 августа в Киеве состоялся первый ее саммит, в котором приняли участие 46 государств и международных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.

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