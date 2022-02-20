До Кримської платформи приєдналась ще одна держава

За словами Кулеби, ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль.

Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у неділю, 20 лютого.

"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.

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Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".

Нагадаємо:

26 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи" - переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму. 23 серпня у Києві відбувся перший її саміт, у якому взяли участь 46 держав та міжнародних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.

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