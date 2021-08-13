Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 42

День запуска приближается.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите примут участие представители 42 стран.
"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", — написал он в Facebook.
Напомним:
- Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.
- А немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа в Киев, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлера ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.