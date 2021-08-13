Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 42

День запуска приближается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите примут участие представители 42 стран.

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", — написал он в Facebook.

Напомним:

Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.

в саммите Крымской платформы. А немецкий канцлер Ангела Меркель, которая приедет 22 августа в Киев, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлера ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.

"Крымская платформа": кого ждет президент и о чем будут говорить на саммите

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