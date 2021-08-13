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Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 42

Количество участников саммита Крымской платформы возросло до 42

УНИАН

День запуска приближается.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество участников саммита Крымской платформы возросло. Уже известно, что в саммите примут участие представители 42 стран.

"День запуска приближается. Утром было 40 участников. А после обеда уже 42", — написал он в Facebook.

Напомним:

  • Президент Польши Дуда примет участие в саммите Крымской платформы.
  • А немецкий канцлер Ангела Меркель, которая  приедет 22 августа в Киев, пока неизвестно, примет ли участие в саммите Крымской платформы. Канцлера ФРГ приглашали на мероприятие, но ее график еще окончательно не сформирован.

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