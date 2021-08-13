Участие в саммите Крымской платформы примут 40 стран — Кулеба

Международная поддержка Крымской платформы растет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросла. Таким образом, участие в саммите примут 40 стран.

Об этом глава МИД сообщил на брифинге в пятницу, 13 августа.

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"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", — сказал он.

Напомним:

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