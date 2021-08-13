Участие в саммите Крымской платформы примут 40 стран — Кулеба

Международная поддержка Крымской платформы растет.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что количество участников Крымской платформы возросла. Таким образом, участие в саммите примут 40 стран.
Об этом глава МИД сообщил на брифинге в пятницу, 13 августа.
"Международная поддержка Крымской платформы растет, сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры, у нас есть 40 подтверждений участия в саммите", — сказал он.
Напомним:
- В Киеве начался форум экспертов Крымской платформы.
- Ранее ТСН.ua расспросил у Дмитрия Кулебы еще больше подробностей о подготовке Крымской платформы. По словам министра, Франция и Турция еще определяются, на каком уровне будут представлены.
- Также ТСН.ua разбирался, почему лидеры США, Германии и Франции не захотели приехать в Киев, и что ждет Крымскую платформу после первого учредительного саммита. Уже известно, что США на Крымской платформе представит министр транспорта.