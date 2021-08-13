Сразу три новые модели Ford "взорвали" рынок продаж

Компанию может ожидать невероятный успех.

Несмотря на то, что сейчас Ford, как и другие производители, испытывают колоссальную нехватку полупроводников и не может выпускать желаемый объем автомобилей, он умудряется привлекать клиентов конкурирующих брендов.

Как сообщает Motor1, сразу три модели американского автопроизводителя вызвали просто невероятный ажиотаж на рынке продаж. Речь идет о внедорожниках Bronco и Bronco Sport, а также об электрическом пикапе F-150 Lightning.

По данным Ford, более 70 процентов заказов Bronco поступает от клиентов, у которых еще нет автомобиля Ford. В июле было заключено всего 3 277 сделок, но если этот процент будет соответствовать примерно 100 тысячам оформленных заказов, Bronco готов выбиться в лидеры.

motor1.com

Bronco — не единственный автомобиль в модельном ряду, который привлекает внимание любителей SUV. Bronco Sport привлекает все больше покупателей Jeep, причем больше, чем любой другой марки.

Аналогичная ситуация наблюдается и с электрическим пикапом Ford F-150 Lightning. На него оформлено 120 тысяч предварительных заказов, 80% из которых принадлежит клиентам других марок. Конечно, бронь не является гарантией того, что все заказы будут выполнены. Однако, Ford очень вдохновлен ситуацией и с оптимизмом смотрит в будущее.

Ранее рассказывалось о том, что Ford анонсировал появление компактного и одновременно дешевого электрического пикапа.

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