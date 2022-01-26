В США нашли три заброшенных эксклюзивных автомобиля

В США нашли три заброшенных эксклюзивных автомобиля

Такие машины очень редко встретишь на дорогах.

Чего только не находят в старых заброшенных гаражах. Настоящими счастливчиками стали два американца из штата Джорджия. Среди груды мусора в заваленном доме они обнаружили сразу три эксклюзивных автомобиля.

Какая судьба этих автомобилей, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Настоящие фанаты Mustang уже могут кусать локти, потому что мужчины нашли поистине уникальные экземпляры, среди них– Mustang 1965 года с очень редким V8 на 4.7 литра, который выдает мощность 270 лошадиных сил, Mustang кабриолет и бешеный Mustang Shelby GT 350.

Судя по состоянию автомобилей, они стояли без дела не один десяток лет. За это время кое-где облезла краска, кузов взялся ржавчиной, а салон покрылся толстым слоем пыли.

Для обычного человека – это куча старого лома, а вот для знатоков автомобильной классики – настоящее сокровище. Тем более, что машины полностью комплектные.

Вдобавок в гараже полно запасных запчастей. По планам, мужчины собираются полностью восстановить автомобили. И судя по их почтенному возрасту и оригинальной начинке, стоить они будут немало.

Находка на миллион: в США два автофаната обнаружили три заброшенные эксклюзивные машины

Напомним, что семья гонщиков на протяжении 65 лет собирала коллекцию уникальных автомобилей.