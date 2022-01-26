У США відшукали три закинуті ексклюзивні автомобілі

У США відшукали три закинуті ексклюзивні автомобілі

Такі машини дуже нечасто зустрінеш на дорогах.

Чого тільки не знаходять в старих закинутих гаражах. Справжніми щасливчиками стали два американці зі штату Джорджія. Серед купи сміття в заваленому будинку вони виявили одразу три ексклюзивні автомобілі.

Яка доля цих автомобілів, дізнавались в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Справжні фанати Mustang вже можуть кусати лікті, бо чоловіки знайшли справді унікальні екземпляри, Cеред них – Mustang 1965 року з дуже рідкісним V8 на 4.7 літра, який видає потужність 270 кінських сил, Mustang кабріолет та шалений Mustang Shelby GT 350.

Судячи зі стану автомобілів, вони стояли без діла не один десяток років. За цей час подекуди злізла фарба, кузов взявся іржею, а салон вкрився товстим шаром пилу.

Для звичайної людини – це купа старого брухту, а от для знавців автомобільної класики – справжній скарб. Тим паче, що машини повністю комплектні.

На додачу в гаражі повно запасних запчастин. За планами, чоловіки збираються повністю відновити автомобілі. І судячи з їх поважного віку та оригінального начиння, – коштуватимуть вони чимало.

Знахідка на мільйон: у США два автофанати знайшли три закинуті ексклюзивні машини

Нагадаємо, що сім’я гонщиків впродовж 65 років збирала колекцію унікальних автомобілів.